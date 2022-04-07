Неожиданное признание спикер Кремля сделал в интервью Sky News.

С самого начала войны в Украине Москва предпочитает замалчивать свои потери и прикрывать неудачи на фронте «спланированным отступлением». И хотя официально Кремль так и не озвучивает конкретные цифры по своим погибшим, в новом интервью Песков впервые признался, что потери были значительными.

Так, журналист поинтересовался у пресс-секретаря путина, считают ли в россии позором то, что их армия в Украине потеряла тысячи солдат, шестерых генералов и сотни танков. Песков заявил, что «это неправильное понимание того, что происходит».

«Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас», - сказал пресс-секретарь путина.

Впрочем, сразу после этого он в очередной раз пересказал версию Кремля о добровольном отступлении их армии из-под Киева и Чернигова, которое якобы не имеет ничего общего с огромными потерями, которые оккупанты понесли на этих направлениях.

«Насчет двух регионов, то отступление от Киева и Чернигова — это жест доброй воли во время переговоров. Это был акт доброй воли, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что Россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров», - заверил Песков.

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