Президент Украины обратился к народу и правительству Финляндии, рассказав о бомбежке вокзала Краматорска и санкциях, которые нужно усиливать.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выступать по видеосвязи в парламентах разных стран. Сегодня, 8 апреля, украинский лидер обратился к народу правительству Финляндии. В своем выступлении президент рассказал об ударе по краматорскому вокзалу, а также призвал усиливать санкции против россии.

Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского перед парламентом Финляндии:

Российские оккупанты ударили по простому железнодорожному вокзалу в Краматорске — вот так Россия пришла защищать украинский Донбасс.

Никто из них [русских военнопленных] не смог объяснить, зачем они пришли к нам с особой жестокостью — в плен кажется меньшинство, большинство продолжает воевать, так что часто думаешь: "Это люди вообще?".

Вчера оккупанты ударили из «Градов» по ​​трем детям и 11 взрослым посреди Каховского водохранилища, которые пытались убежать.

Ненависть против других народов воспитывается в России прямо сейчас, причем на государственном уровне.

Должны ли отвечать за смерти украинцев и те, кто убивает украинцев, и те, кто заставляет ждать?

Нужен санкционный коктейль, который запомнится как "коктейль Молотова" — нужно ввести эмбарго на поставку энергоресурсов из России.

Мир – это одинаковая ценность для всех. Война – это одинаковое зло для всех.

Напомним, "Это совершенно бессовестно": Борис Джонсон дал честную оценку действиям рф в Украине.

Как сообщала Politeka, Оружие для Украины, санкции против рф, возврат дипломатов в Киев: Зеленский обратился к народу.

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