Даже после окончания этой войны угроза будущих столкновений с россией останется для Украины неизбежной.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Сергею Иванову, которое было опубликовано на YouTube-канале ISLND TV

Советник главы ОП уверен в том, что в ближайшем будущем Украина может подвергнуться новым нападениям со стороны россии. По словам Арестовича, следующие «раунды» противостояния могут состояться уже до 2032-2035 годов.

«Будет второй раунд через пару лет. Второй и третий. Второй раунд неизбежен», - заявил он.

При этом советник главы ОП отметил, что на новые военные действия нынешних масштабов россия уже неспособна, поэтому ее агрессия будет иметь более скромные формы. Возможны атаки на отдельном направлении.

«Это будет операция меньшего масштаба, посвященная, например, отрезанию нас от Азовского моря окончательно, или захвату Харькова, или выходу на границы так называемых "Л/ДНР" в административных проекциях, которые они признали накануне войны», - считает Арестович.

Он также отметил, что смена руководства никак не повлияет на отношение россии к Украине. По мнению Арестовича, человечество еще не научилось разрешать настолько глубокие конфликты как то, что много лет назад зародился между Украиной и россией.

На фоне таких прогнозов, Арестович не исключил, что Украине придется перенять образ жизни Израиля, который постоянно борется с террористами.

Напомним, Арестович оценил угрозу повторного нападения на Киев.

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