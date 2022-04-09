Войска рф в Украине возглавит генерал с большим опытом войны в Сирии.

Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт войны в Сирии, сообщает ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника.

"Между разными командами была действительно плохая координация", - сказал чиновник, отметив, что российские силы никогда не обучались работать таким образом. По данным источника, командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников теперь отвечает за улучшение координации.

"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", — сказал чиновник.

Западный чиновник полагает, что войска рф стремятся добиться хоть какого-то успеха до 9 мая. Западные официальные лица также заявили, что РФ перебрасывает дополнительные силы в сторону Донбасса, но не делает паузу, чтобы позволить войскам должным образом перегруппироваться.

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