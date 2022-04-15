Ликвидация националистических батальонов в Украине является первоочередной задачей россии в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков на брифинге 15 апреля.

Дмитрий Песков

Теперь на первое место власти рф ставят якобы "уничтожение националистических батальонов". Песков выразил уверенность, что все цели "специальной операции" будут достигнуты.

"Главное – это освобождение все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается и задачи, которые стоят, хорошо известны", – заявил представитель кремля.

Владимир Путин скрин

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Стоит отметить, что начинала россия вторжение в Украину под предлогом недопущения вступления нашего государства в НАТО. Потом рассказывали в кремле о "демилитаризации и денацификации" Украины.

Напомним, украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.

Как сообщала Politeka, оккупант похвастался издевательствами над пленными украинцами.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла планы путина, какие города могут стать мишенью.