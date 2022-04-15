Теперь на первое место власти рф ставят якобы "уничтожение националистических батальонов". Песков выразил уверенность, что все цели "специальной операции" будут достигнуты.
"Главное – это освобождение все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается и задачи, которые стоят, хорошо известны", – заявил представитель кремля.
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Стоит отметить, что начинала россия вторжение в Украину под предлогом недопущения вступления нашего государства в НАТО. Потом рассказывали в кремле о "демилитаризации и денацификации" Украины.
Напомним, украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.
Как сообщала Politeka, оккупант похвастался издевательствами над пленными украинцами.
Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла планы путина, какие города могут стать мишенью.