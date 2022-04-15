Російські окупанти катують і калічать українських військовополонених. І вони не тільки не соромляться цього, але й хизуються цим. Запис однієї такої шокуючої розмови опублікували співробітники СБУ.
На записі рашист хвалиться тим, як калічив українських військовополонених.
"Полонених привозили, єб*ть, я над ними знущався... С*ка, бл*, і пальці відрублю, і кисті відрублю! Став на лопату, на цеглу: "ааааа", кричить!"- розповідає військовий злочинець.
Він також розповів, що навіть інші окупанти були шоковані його жорстокістю і запитували.
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СБУ встановили особу окупанта. Нелюду Салавату Сарсенову з Астрахані 27 років. В даний час він знаходиться в Запорізькому напрямку. Відомі українським спецслужбам і дані про його місце проживання та родичів. Якщо "дикунові" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом.
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