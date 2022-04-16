Бен Ференц - последний прокурор Нюрнберга оценил вероятность того, что президент россии владимир путин может быть привлечен к ответственности. Об этом он сказал в интервью Моей любимой ведущей CNN Кристиан Аманпур.
Бену Ференцу сейчас 102 года. Американский юрист был следователем нацистских военных преступлений после Второй мировой войны. Он до сих пор помнит, как собирал доказательства преступлений нацистов: «трудностей не было. Улики лежали мертвые в каждом лагере, в который я заходил».
По его словам, президент страны-агрессора, который развязал войну в Украине может ответить за свои преступления.
«Конечно, [Путин] может быть привлечен к ответственности», – заявил Бен Ференц.
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При этом он призвал добиваться справедливости, даже если преступники выглядят недостижимыми на первый взгляд.
«Никогда не сдавайся, никогда не сдавайся, никогда не сдавайся», - трижды повторил Бен Ференц.
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