Он до сих пор помнит, как собирал доказательства преступлений нацистов.

Бен Ференц - последний прокурор Нюрнберга оценил вероятность того, что президент россии владимир путин может быть привлечен к ответственности. Об этом он сказал в интервью Моей любимой ведущей CNN Кристиан Аманпур.

Бену Ференцу сейчас 102 года. Американский юрист был следователем нацистских военных преступлений после Второй мировой войны. Он до сих пор помнит, как собирал доказательства преступлений нацистов: «трудностей не было. Улики лежали мертвые в каждом лагере, в который я заходил».

По его словам, президент страны-агрессора, который развязал войну в Украине может ответить за свои преступления.

«Конечно, [Путин] может быть привлечен к ответственности», – заявил Бен Ференц.

При этом он призвал добиваться справедливости, даже если преступники выглядят недостижимыми на первый взгляд.

«Никогда не сдавайся, никогда не сдавайся, никогда не сдавайся», - трижды повторил Бен Ференц.

.@BenFerencz is the last surviving prosecutor of Nuremberg. Now 102, he still remembers how he collected evidence of Nazi atrocities: “There was no difficulty. The evidence was lying dead in every camp I went into.” pic.twitter.com/xibBgQEGIm — Christiane Amanpour (@amanpour) April 15, 2022

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