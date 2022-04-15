Фрагмент інтерв'ю з погрозами з'явився на багатьох Телеграм-каналах.

Депутат Держдуми рф Сергій Миронов закликав бомбити Київ. Також він закликав вбити президента України Володимира Зеленського і додав, що це вкрай необхідно.

Фрагмент інтерв'ю з погрозами з'явився на багатьох Телеграм-каналах.

На думку рашистів, слід розбомбити ті місця, де дійсно знаходяться центри прийняття рішень – "Зеленський, генералітет, Міноборони".

Рашисти також обговорювали необхідність вбивства президента України. Коли пропагандист цікавиться, з ким же вести переговори Кремлю в разі загибелі Зеленського, Миронов заявив: "Туди йому і дорога. Розмовляти там ні з ким".

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