Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко посетят Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что визит состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Украинские чиновники проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других стран, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком в четверг.

Reuters отмечает, что это мероприятие станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со многими финансовыми чиновниками из стран с развитой экономикой после 24 февраля.

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