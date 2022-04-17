Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет. Об этом глава государства заявил в интервью украинским онлайн-медиа

"На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза.

Я говорил отдельно с Урсулой (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен), отдельно с Шарлем Мишелем (глава Европейского Совета Шарль Мишель), Франция, Германия. Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить", - рассказал президент.

Зеленский считает, что у Украины не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора, но будут вопросы с военной компонентой.

Напомним, Переговоры Украины и России: Зеленский сообщил о возможном результат.

Как сообщала Politeka, "Накапливают военную технику и личный состав": в Минобороны раскрыли план путина захватить всю Украину.

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