Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал президента о дальнейшей военной помощи, которую Украине окажут в ближайшие дни. Об этом британский политик сообщил у себя в Twitter.

Борис Джонсон заверил, что Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от российского наступления.

Добавим также, часть пасхального обращения в воскресенье, 17 апреля, Борис Джонсон произнес на украинском языке.

"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказал на украинском языке Борис Джонсон.

В ролике, выложенном в официальном Twitter-аккаунте британского премьер-министра, также можно увидеть традиционные украинские писанки.

На пиджаке Джонсона виден значок с флагами Британии и Украины.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

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