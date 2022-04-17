Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал президента о дальнейшей военной помощи, которую Украине окажут в ближайшие дни. Об этом британский политик сообщил у себя в Twitter.
Борис Джонсон заверил, что Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от российского наступления.
Добавим также, часть пасхального обращения в воскресенье, 17 апреля, Борис Джонсон произнес на украинском языке.
"Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - сказал на украинском языке Борис Джонсон.
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В ролике, выложенном в официальном Twitter-аккаунте британского премьер-министра, также можно увидеть традиционные украинские писанки.
На пиджаке Джонсона виден значок с флагами Британии и Украины.
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