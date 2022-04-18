Австрия изучает возможности того, чтобы начать свое расследование совершенных в Украине военных преступлений. Об этом заявили в украинском Министерстве юстиции. В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в рамках национального законодательства для таких случаев.
Отметим, что канцлер Австрии Карл Нехаммер недавно посетил разгромленную российскими оккупантами Бучу, а затем отправился в москву. Позже политик рассказал, что в разговоре с путиным выразил ему все, что своими глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.
Стоит заметить, что свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия. А теперь о своей готовности присоединиться к расследованиям заявила и Австрия. К слову, ранее стало известно, что в Гааге должна пройти координационная встреча представителей стран, ведущих расследование.
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