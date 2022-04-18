Украина отправила Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей возможности получить статус кандидата в члены ЕС и уже работает над второй частью. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", – написала она в Twitter.
Напомним, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Тогда Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.
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28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что Евросоюз, учитывая обстоятельства, сможет быстро начатую процедуру.
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