"Россия-это государство с комплексом неполноценности, которое пытается утверждаться через других"

Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с рф, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Страна, которая не имеет науки, не производит технику и не экспортирует ничего, кроме природного сырья. Но грезит себя сверхдержавой, тоскуя по имперскому прошлому. Страна, которая из-за отсутствия других успехов до сих пор живет культом победы в WW2. А потому развязывает новую войну. Это было бы смешно, но уже не до шуток. Сотни людей гибнут каждый день. Пранк вышел из-под контроля. Мир должен остановить это безумие и ввести нефтяное эмбарго», - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Также Подоляк подвел итоги катастрофических последствий войны для РФ в конце второго месяца боевых действий.

"Чего достиг Кремль за это время? 1. Украина едина как никогда. 2. Запад консолидирован. 3. Пророссийские лоббисты не имеют будущего. 4. «Северный поток – 2» закрыт навсегда. 5. Экономика Рф пробивает дно. 6. Русские войска терпят тысячные потери», - написавв Подоляк на своей странице в Twitter.

По словам Подоляка, развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году.

«Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция», - заверил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее Подоляк заверил россиян, что для них "вторая фаза" так называемой "спецоперации" закончится так же, как "возьмем Киев за 72 часа".

Также Politeka.net писала, что в РФ проговорились о больших потерях в войне.

Кроме того Politeka.net сообщала, что партизаны ликвидировали уже около 100 оккупантов в Мелитополе.