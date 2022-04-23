Дроны Phoenix Ghost, которые будут поставлены Украине, разрабатывались специально под требования украинских военных. Об этом сообщил представитель Пентагона, пишет DW. По его словам, они похожи на беспилотники Switchblade.

Соединенные Штаты, по данным Пентагона, разработали новый тип дронов, который отвечает требованиям украинской армии и будет еще усовершенствован. "В беседах с представителями Украины об их требованиях мы пришли к мнению, что эта специальная система очень хорошо соответствует их нуждам, особенно на востоке Украины", - заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби в четверг, 21 апреля.

Разработка системы беспилотных летательных аппаратов под названием Phoenix Ghost началась еще до военного вторжения России в Украину. Теперь эту систему, по словам Кирби, планируется доработать, с тем чтобы она еще лучше удовлетворяла потребности украинских военных.

Представитель Пентагона отметил, что для управления беспилотниками требуется минимальная подготовка. Новые дроны имеют сходство с беспилотниками-камикадзе Switchblade, которые США уже предоставили Украине, хотя и отличаются от них, сказал Кирби. В чем именно заключается разница, он не уточнил.

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине еще на 800 млн долларов. Новые поставки будут включать в себя тяжелое вооружение, десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысячи боеприпасов, сообщил Байден. Таким образом, объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 3,2 млрд долларов. Прошлый пакет на ту же сумму включал в себя артиллерийские системы снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. В рамках новых поставок США передадут Украине в том числе 72 гаубицы и 121 тактический дрон Phoenix Ghost, сообщил Пентагон.

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