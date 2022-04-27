С новым скандальным заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В традиционной для себя агрессивной манере российская «дипломатка» отреагировала на слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, заявившего, что Украина имеет право наносить удары по территории россии, чтобы нарушить ее военную логистику.

Данное утверждение Хиппи явно вывело Захарову из себя. Представитель МИД рф поспешила намекнуть на возможность удара по странам НАТО. По ее логике, рф вправе предъявлять им претензии за помощь Украине.

«Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения Киеву?», - написала в своем Фейсбук Захарова.

Она также отдельно подчеркнула, что страна Хиппи – Великобритания – рискует оказаться под таким ударом.

«Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран», - намекнула в своем посте представительница МИД рф.

Стоит отметить, что после безуспешных попыток россиян продвинуться дальше в Украине со стороны Кремля стала все чаще звучать риторика о том, что на самом деле россия сейчас воюет не с Украиной, а со всем НАТО.

Напомним, Виталий Ким оценил вероятность захвата Николаева.

Как сообщала Politeka, Литва готова поставлять в Украину еще больше оружия.

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