Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и рф Владимира Путина может состояться в самое ближайшее время.

Так, по словам министра обороны Турции Хулуси Акара, речь может идти о ближайших днях, пишет Украинская правда.

«Президент Эрдоган неоднократно встречался с господином Путиным и господином Зеленским. На этих встречах президент старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров.

Мы надеемся, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно удастся сойтись двум лидерам (Украины и России – ред.)", - говорится в заявлении Акара, которое цитирует Министерство обороны Турции.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что, чем дольше рф будет затягивать процесс такой встречи, «тем хуже и для них, и в принципе для этой войны».

«Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории – вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили.

Ежедневно там находятся люди в бочках, в погребах, задушенные и просто замученные. Поэтому я считаю, что им (россиянам – ред.) нужно, если есть чем думать, то думать быстрее», - заявлял президент Украины во время визита в Бучу.

Позже Зеленский в ходе пресс-конференции комментировал риски проведения прямых переговоров с Путиным.

«Я не боюсь встречи с президентом, если говорить о покушениях. Бояться у меня просто нет права. Потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И потому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашей державе и независимости», - заверил глава украинского государства.

Напомним, Михаил Подоляк сообщил, что у него плохие новости для россии после эпохальной встречи министров обороны 40 стран мира.

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