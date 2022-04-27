Українцям варто бути готовими до того, що війна в країні затягнеться надовго – аж до кінця цього року.

З таким прогнозом виступив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну радник глави офісу президента Олексій Арестович. Він попередив, що припинення наступу окупантів на Донбасі не означатиме повного припинення війни.

Чиновник зазначив, що на ситуацію на полі бою безпосередньо впливає озброєння, яке Україна отримує від своїх партнерів. Зараз бійці ЗСУ почали застосовувати нові "подарунки" від Заходу, проте поки кількість отриманої зброї недостатньо для того, щоб радикально вплинути на хід війни.

"Трошки працює. Не в тій кількості, яка потрібна, щоб принципово змінити правила гри, але вже трохи є, трохи працює", - розповів Арестович.

Радник глави ВП підкреслив, що зараз українське командування хоче побачити, як буде працювати це нове озброєння. Також він зазначив, що поставки зброї триватимуть.

"Поки вони в товарній кількості приїдуть і почнуть серйозно впливати на поле бою - Це кінець травня - початок червня. Потрібно налаштовуватися на довгу історію досить", - визнав Арестович.

Він додав, що тактичні дії, рейди і нальоти росіян навіть після припинення боїв на Донбасі можуть тривати.

"Це досить довга історія. І може бути зовсім Довга. Аж до Нового року. Там залежить від низки обставин", - зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, Арестович звернувся до керівництва рф.

Як повідомляла Politeka, Арестович назвав умову для потужного контрнаступу України.

Також Politeka писала, що Зеленський розповів, що робили окупанти в зоні ЧАЕС.