Рашистка симоньян вслед за безумными одноплеменниками пригрозила ядерным ударом.

На ее безумную реплику отреагирвал журналист, политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Сначала ты лезешь в другую страну, потом, когда ты получаешь по хлебалу в этой стране, начинаешь вопить, что так не честно и начинаешь угрожать, что ударишь ядерным оружием. Однако, и эта угроза ядерного удара не работает, то что? Симоньяны где-то внутри чувствуют, что что-то пошло не так и это "не так" конкретно коснется их.

А вообще, жители России, привыкайте. Особенно жители Ростова, Брянска, Воронежа, Курска, а также оккупированных Донецка, Луганска. Симферополя, Севастополя. Украина вместе с Западом заставит вас платить по счетам. Счета будут огромные, кровавые и будут выставляться, пока Россия не приползет на брюхе. Или не рухнет", - пишет Юрий Романенко у себя в телеграм-канале.

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