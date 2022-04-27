Украинцам стоит быть готовыми к тому, что война в стране затянется надолго – вплоть до конца этого года.

С таким прогнозом выступил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он предупредил, что прекращение наступления оккупантов на Донбассе не будет означать полного прекращения войны.

Чиновник отметил, что на ситуацию на поле боя напрямую влияет вооружение, которое Украина получает от своих партнеров. Сейчас бойцы ВСУ начали применять новые «подарки» от Запада, однако пока количество полученного оружия недостаточно для того, чтобы радикально повлиять на ход войны.

«Немножко работает. Не в том количестве, которое нужно, чтобы принципиально изменить правила игры, но уже немного есть, немного работает», - рассказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас украинское командование хочет увидеть, как будет работать это новое вооружение. Также он отметил, что поставки оружия будут продолжаться.

«Пока они в товарном количестве приедут и начнут серьезно влиять на поле боя - это конец мая - начало июня. Нужно настраиваться на долгую историю достаточно», - признал Арестович.

Он добавил, что тактические действия, рейды и налеты россиян даже после прекращения боев на Донбассе могут продолжаться.

«Это достаточно длинная история. И может быть совсем длинная. Вплоть до Нового года. Там зависит от ряда обстоятельств», - отметил советник главы ОП.

Напомним, Арестович обратился к руководству рф.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал условие для мощного контрнаступления Украины.

Также Politeka писала, что Зеленский рассказал, что делали оккупанты в зоне ЧАЭС.