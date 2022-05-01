В первом после переизбрания телефонном разговоре, президент Франции заверил украинского президента во всесторонней поддержке. Как сообщает местный телеканал BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце, Макрон пообещал "усилить поддержку Украины в оборонном вооружении и в гуманитарной помощи".

Он заявил о готовности Франции продолжить поддерживать Украину гуманитарной помощью и вооружением, а также отметил, что французские эксперты будут работать над сбором доказательств военных преступлений рф для международного правосудия.

По данным источников, Макрон очень обеспокоен ракетным ударов по жилому дому в Киеве в тот момент, когда в столице проходила встреча генсека ООН с Владимиром Зеленским. Кроме того, французский президент озабочен тем, что происходит в Мариуполе, ведь он не раз просил путина остановить блокаду города и создать гуманитарные коридоры.

В свою очередь украинский президент поблагодарил Макрона за поддержку и рассказал, что они с французским коллегой обсуждали оборонное сотрудничество и взаимодействие на пути Украины к членству в ЕС.

Напомним, Байден не согласен: в США заговорили о бойкоте саммита G20 из-за путина.

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