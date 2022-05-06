В частности, в новом интервью изданию Associated Press политик заявил, что его страна якобы не собирается помогать россии с ее «спецоперацией» против Украины.

«В этом нет никакой необходимости», - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что все, что Беларусь могла бы предложить россии, у нее и так есть.

Впрочем, эти слова Лукашенко звучат довольно странно с учетом того, что с территории Беларуси уже велись обстрелы территории Украины, а также наступали российские войска.

Лукашенко также утверждает, что война бы не началась, если бы Украина выполняла Минские договоренности.

«Если бы тогда Украина пошла на исполнение договора, сегодня бы она существовала в границах советского времени. Никакой войны бы не было. Уже бы третьи выборы провели на Донбассе», - утверждает Лукашенко.

Кроме того, политик решил пофантазировать на тему окончания войны. По его словам, сейчас Украиной якобы руководит не Владимир Зеленский, а США. А значит именно американскому президенту под силу остановить происходящее.

«И если только вы скажете, Джо Байден скажет: "Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морды набили, давайте прекращать. Война никому не нужна. Она невыгодна. В течение недели все прекратится», - утверждает Лукашенко.

Не менее странным оказалась и его оценка трагедии, случившейся в Буче. По словам Лукашенко, все зверства, случившиеся в городе, были якобы сфабрикованы англичанами.

«Там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство», - заявил Лукашенко.

Напомним, президент Польши Дуда сделал важное заявление по Украине.

Как сообщала Politeka, путин к 9 мая может "аннексировать" Донбасс и Херсонщину.

Также Politeka писала, что Россия пытается подключить к войне с Украиной других участников.