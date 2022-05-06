Владимир Зеленский в новом обращении поделился подробностями о союзе, который не обрадует оккупантов.

Вечером 5 мая украинский президент выступил с традиционным видеообращением, в этот раз объединив его с посланием к британскому народу. В нем Зеленский рассказал о своем разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который состоялся 5 мая. Известно, что политики обсуждали возможность поставок Украине британского оружия «более высокой дальности».

Зеленский отметил, что этот разговор вызвал большой резонанс в СМИ. По словам украинского президента, подобные переговоры важны, причем не только для Украины, но и для Британии.

«Ибо это – и о несокрушимости, и о смелости, и о лидерстве, которое мы демонстрируем вместе – украинский и британский народы. В защите свободы, нашей общей свободы», - заявил Зеленский.

Президент Украины обратил внимание на то, что 3 мая – в день, когда Джонсон выступал в Верховной Раде, россияне нанесли по нашей стране 15 ракетных ударов, в то время как уже на следующий день их было только семь. По мнению Зеленского, это можно рассматривать как своеобразный «комплимент» от оккупантов.

«Очевидно, что россию злит наша близость – Украины и Великобритании. И это точно означает, что мы действительно мощно защищаем свободу в Европе», - уверен президент Украины.

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