Володимир Зеленський у новому зверненні поділився подробицями про союз, який не потішить окупантів.

Увечері 5 травня український президент виступив з традиційним відеозверненням, цього разу об'єднавши його з посланням до британського народу. У ньому Зеленський розповів про свою розмову з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, яка відбулася 5 травня. Відомо, що політики обговорювали можливість поставок Україні британської зброї «більш високої дальності».

Зеленський зазначив, що ця розмова викликала великий резонанс у ЗМІ. За словами українського президента, подібні переговори важливі, причому не тільки для України, але і для Британії.

"Бо це-і про незламність, і про сміливість, і про лідерство, яке ми демонструємо разом – український і британський народи. У захисті свободи, нашої спільної свободи", - заявив Зеленський.

Президент України звернув увагу на те, що 3 травня - в день, коли Джонсон виступав у Верховній Раді, росіяни завдали по нашій країні 15 ракетних ударів, в той час як вже наступного дня їх було тільки сім. На думку Зеленського, це можна розглядати як своєрідний «комплімент» від окупантів.

"Очевидно, що росію злить наша близькість-України і Великобританії. І це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу в Європі", - упевнений президент України.

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