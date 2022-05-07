В своем новом видеообращении президент Украины напомнил жителям страны о том, как как критически важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги «особенно в эти дни».

«Прошу всех наших граждан особенно в эти дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста! Это ваши жизни! Жизни ваших детей! А также четко придерживаться распоряжений насчет общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах», - эмоционально обратился к украинцам Зеленский.

Президент также напомнил гражданам об опасности мин и растяжек, оставленных на освобожденных от оккупантов территориях.

«Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза мин и растяжек, оставшихся после российских военных», - подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал о том, что 6 мая продолжилась эвакуация гражданских с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. При посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста за день удалось спасти более 40 женщин и детей, которые прятались в убежище.

«Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на «Азовстали». Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства», - заявил Зеленский.

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