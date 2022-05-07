Своими фантазиями самопровозглашенный президент Беларуси поделился в интервью информационному агентству Associated Press.
Так, Лукашенко признался, что в последнее время его не покидают мысли о возможности сценария, при котором Украина якобы объединится с Беларусью и россией для противостояния Польше.
«Мне кажется, ну такая шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас. Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины», - рассказал Лукашенко, с территории страны которого российские военные вели обстрелы и наступали на территорию Украины
По словам политика, в этом воображаемом сценарии он видит Беларусь и россию защитниками «целостности Украины».
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«Для меня разрушение Украины и потеря целостности Украины, независимости неприемлемы. И я буду делать все, чтобы Украина осталась в своих границах», - заявил Лукашенко.
Напомним, Кулеба заявил, что все хотят расчихвостить россию, но боятся.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам с просьбой, от этого зависят жизни.
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