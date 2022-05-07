О том, как в ближайшее время будут протекать боевые действия, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам Арестовича, сейчас в Украине начинается рутинная фаза войны. В этот период не стоит ожидать каких-то серьезных прорывов для той или иной стороны конфликта – максимум могут возникнуть только мелкие «сенсации».

При этом советник главы ОП отметил, что такая фаза может стать очень тяжелой, ведь войска будут монотонно «перемалывать» друг друга.

«Пару месяцев минимум будет время мелких сенсаций или вообще не будет ничего происходить. Надо привыкать, что это очень тяжелая фаза, когда идет перемалывание друг друга», -- предупредил Арестович.

Стоит отметить, что в своем брифинге на 72-й день войны в стране советник главы ОП сообщил, что сейчас самые ожесточенные бои ведутся на Донбассе, в Запорожье и в Херсонской области. Также критическая ситуация сложилась в Мариуполе, где оккупанты отчаянно пытаются дожать защитников «Азовстали».

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