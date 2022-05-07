В России сделали новое маразматическое заявление о войне в Украине. На этот раз отличился вицеспикер Госдумы Петр Толстой в интервью итальянской газете La Repubblica.

В своей речи Толстой упомянул друзей Украины-премьер-министров Великобритании и Италии, Бориса Джонсона и Марио Драги соответственно.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона (премьер-министров Великобритании - ред.) или Марио Драги (премьер-министр Италии, - ред.), мы закончим операцию, когда считаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", — заявил Толстой.

По его словам, что" спецоперация "закончится, когда Украина будет полностью" денацифицирована "и" демилитаризована "и"больше не будет возможности превратить ее в Антироссию, как это якобы пытался сделать Запад в течение последних 30 лет".

Толстому одним из первых ответил украинский нардеп Алексей Гончаренко

"Здесь раскукарекался петрушка толстой, который сейчас является вицеспикером Госдуры России. Петрушка, иди проспись. Что-то тебе совсем плохо. Единственный путь, куда могут пойти все российские военные вместе с Путиным и остальной вашей шоблы – на**й", – ответил нардеп.

Напомним, РФ переходит к новому плану войны, что задумали в генштабе путина.

Как сообщала Politeka, Россия может объявить Украине полноценную войну, Шмигаль назвал дату.

Также Politeka писала, что Россия пытается подключить к войне с Украиной других стран: где раскачивают ситуацию.