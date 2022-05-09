Президент россии владимир путин оказался в ситуации, когда ни один из вариантов развития событий не будет для него положительным. Об этом старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, пишет Мeduza.

«Сейчас любой возможный ход Путина связан с рисками. Например, при решении о мобилизации он несет большие внутриполитические риски. Также непонятно, насколько эффективными будут резервисты и новобранцы», - завил военный аналитик.

При этом он метил, что без мобилазации россия не сможет продолжать войну, поскольку ее армия уже понесла тяжелые потери и будет продолжать терять войска.

«Не думаю, что в таких условиях Украина пойдет на какие-либо серьезные компромиссы. Не факт, что она согласится на деэскалацию конфликта даже при попытке деэскалации со стороны России. На мой взгляд, в этом случае Украина, возможно, может отвоевать Донбасс — даже вместе с территориями, которые до 24 февраля были под контролем России»,- говорит Роб Ли.

«Так что ни один из этих вариантов развития событий не будет хорошим [для Путина]. Но наиболее вероятная ситуация в ближайшее время — это продолжение примерно того, что происходит сейчас. На протяжении следующего месяца линия фронта не будет значительно сдвигаться, но будет вестись активный артиллерийский огонь», - завил аналитик.

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