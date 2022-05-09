Об этом в интервью каналу «Украина 24» рассказал известный на весь мир журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Слухи о том, что путин тяжело болен, ходят в сети уже давно, однако в последнее время появляется все больше подтверждений на эту тему от разных источников, близких к российскому правительству.

Так, Грозев сообщил, что у него есть запись, на которой о болезни российского президента рассказывает один из ближайших к нему олигархов. Этот олигарх подтвердил, что у путина диагностировали онкологию.

«В 2014 году один из этих олигархов был буквально рядом с Путиным на том собрании, где он рассказывал о том, как хорошо будет завладеть Крымом. То есть человек достаточно близок к Путину. И есть запись, где этот олигарх рассказывает, какие у Путина серьезное онкологическое заболевание», - рассказал Грозев.

Он отметил, что болезнь путина оказывает серьезное влияние на положение дел в российской верхушке.

«Люди рядом с ним верят, что такое (тяжелая болезнь путина – прим. Ред). Это уже становится автономным фактором, потому что люди путину уже не верят, не верят, что он может быть их гарантом. И это феномен по всей элите, не только внутри олигархов, а и в группах силовиков. Поэтому каждый его приказ будет рассматриваться как неокончательный», - рассказал Грозев.

По его словам, сейчас многие в правительстве и силовых структурах рф сомневаются в том, что путин сможет защитить их после выполнения его преступных приказов.

Напомним, мать оккупанта заскулила от безысходности, санкции начали действовать.

Как сообщала Politeka, в разведке указали на главные проблемы в армии оккупантов.

Также Politeka писала, что Путин на параде попытался "оправдать" вторжение в Украину.