Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце считает, что засуха, коронавирус и война в Украине приедут мир к глобальному продовольственному кризису и даже голоду. По словам эксперта, мир столкнется с самым страшным голодом со времён Второй мировой войны и с миллионами погибших. Об этом сообщает издание Bild.
Предпосылками к этому станут несколько причин, среди которых природные факторы, коронавирусная пандемия, которая в предыдущие годы захватила весь мир и продолжается сейчас, и конечно война, которую путин развязал в Украине.
На вопрос журналистов о роли путина в надвигающемся кризисе, Шульце ответила, что "он пользуется тем, что многие страны мира зависят от российской и украинской сельскохозяйственной продукции". Также Министр экономики ФРГ считает, что путин украл много зерна в Украине, и поделится украденным только "с однозначно пророссийскими странами".
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