Во время выполнения боевого задания погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил Украины — полковник Игорь Бедзай.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Игорь Бедзай был заместителем командующего ВМС по авиации. Во время вторжения рф в Крым а 2014 году Бедзай, который тогда был командиром 10-й Морской авиационной бригады с Новофедоровке, вблизи Сак, совершил настоящий подвиг — фактически благодаря ему Украина сохранила Морскую авиацию.

"В 2014-м году полковник Бездай чуть ли не единственный из всего командования флота кто проявил лидерство и решительность — пока все ждали мифические «приказы из Киева» он организовал личный состав подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины. А на следующий день-повторил это с тем, что не смогло улететь в первый день", — рассказал Чмут.

Герой погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

"Отомстим", - мощно написал Тарас Чмут.

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