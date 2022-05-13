Как пишет Politeka.net, в эфире итальянского телеканала Rai 1, Зеленский подчеркнул, что будет вести переговоры на «условиях диалога».

«Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что у Путина не получится сохранить свое лицо и будущего с ним не будет.

"Ему нужно думать, как сохранить страну", - отметил Зеленский.

Зеленский также заявил, что этап, когда с россией можно было вести диалог с вином за столом в прошлом.

"В этом бокале не вино, а кровь наших людей", - заявил президент Украины, добавив, что должен быть «прагматический диалог».

Напомним, ранее ООН подтвердила более 1000 погибших в пригородах Киева, которые были заняты российскими военными.

Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Несколько сотен из них, по ее словам, были казнены или застрелены снайперами.

"Эти цифры будут продолжать расти", - уверена Бачелет.

Кроме того, по оценке ООН, тысячи мирных жителей были убиты в Мариуполе. Бачелет назвала шокирующими масштабы разрушений и "невообразимых ужасов", испытанных жителями.

"Некогда процветающий город лежит в руинах", - сказала Бачелет.

Напомним, назван самый опасный для ВСУ участок фронта.

Также Politeka.net писала, что Арестович признался украинцам, что от них скрывал все это время.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.