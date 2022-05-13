У владимира путина есть собственное видение «победы» в Украине, в разрезе которого он хочет превзойти Сталина.

О том, чего добивается президент рф и как на это реагирует его окружение, рассказал в интервью «24 каналу» глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По его мнению, сейчас путину крайне важно объявить своему электорату хотя бы о какой-то условной «победе» в Украине. По словам Быкова, на сегодняшний день путин мог бы сделать такой «победой» взятие Мариуполя или открытие сухопутного коридора в Крым, если бы российской армии действительно это удалось.

Эксперт также обратил внимание на то, что последние ракетные обстрелы оккупантов бьют по инфраструктуре Украины: железнодорожным узловым станциям и расположенным там электрическим подстанциям.

«Важно и то, что эти транспортные узлы используются для экспорта украинского зерна. Президент россии хочет не только уморить голодом всю нашу страну, но и значительную часть мира. Сделав это, российский лидер хочет превзойти Сталина. Это и есть составляющие путинского рецепта победы», - рассказал Быков.

Эксперт также рассказал, что сейчас в россии власть в руках самого воинственного крыла чиновников, которое поддерживает идею войны в Украине. Эта агрессивная вертикаль продолжит существовать и после гипотетического ухода путина то дел.

«Она сконструирована благодаря коллективным усилиям так называемого кооператива "Озеро". Поэтому не стоит думать, что что-то изменится в лучшую сторону. Смена главного действующего лица не повлечет за собой лучших перемен для нас», - подытожил эксперт.

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