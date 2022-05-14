О нем рассказал в интервью «24 каналу» экскомандир полка «Азов», а ныне сокомандир полка ССО «Азов Киев» Максим Жорин.

Отвечая на вопрос о возможности завершения войны при помощи дипломатических переговоров, Жорин выразил твердую позицию. По его мнению, это невозможно.

«Нет, это будет только на поле боя. Я не верю, и давно об этом говорил, в игру в дипломатию с запретом стрелять, если помните, что были даже такие времена. Безусловно, нынешний мир не может существовать без дипломатии, дипломатических отношений. Но как раз решающими будут все бои на поле боя. Именно украинская армия решит победу в этой войне», - уверен Жорин.

По его мнению, это было очевидно и раньше. Так, Жорин напомнил, что война в Украине началась не 24 февраля, а на 8 лет раньше. При этом все это время было понятно, что в ней будут новые этапы и масштабы, решить которые можно будет только на поле боя.

Напомним, роспропаганда опозорилась, пытаясь выдать кадры с уничтожением оккупантов за свою "победу".

Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, что нужно для спасения бойцов с "Азовстали".

Также Politeka писала, что в армии рф возникли проблемы с "кадрами", желающих практически нет.