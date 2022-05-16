Александр Лукашенко нашел неожиданную опасность для Украины, а также усомнился в дальнейшем существовании ОДКБ.

Рядом новых разглагольствований на тему геополитики президент Беларуси поделился 16 мая на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

В частности, он раскритиковал собственных партнеров по Организации. В частности, ему не понравилось, что некоторые страны запретили самолетам попавших под санкции россии и Беларуси летать к ним. Также друг владимира путина остался недоволен голосованием стран-членов ОДКБ в международных организациях.

«С молчаливого согласия наших партнёров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается давление, давление жёсткое и беспринципное на вас, членов ОДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций и существует коллективная взаимная поддержка! Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть", - заявил Лукашенко.

Он также не мог обойти стороной тему войны в Украине. Президент Беларуси в очередной раз заявил, что развязанный россией конфликт якобы поддерживается и выгоден Западу. Также Лукашенко считает, что Украине стоит опасаться вовсе не россии.

«Самая опасная тенденция в Украине — попытки её расчленения. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти на Украину и "защитить её"», - утверждает Лукашенко.

Напомним, россия недооценила готовность Украины сопротивляться и умирать за свою свободу.

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