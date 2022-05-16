Рядом новых разглагольствований на тему геополитики президент Беларуси поделился 16 мая на саммите лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.
В частности, он раскритиковал собственных партнеров по Организации. В частности, ему не понравилось, что некоторые страны запретили самолетам попавших под санкции россии и Беларуси летать к ним. Также друг владимира путина остался недоволен голосованием стран-членов ОДКБ в международных организациях.
«С молчаливого согласия наших партнёров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается давление, давление жёсткое и беспринципное на вас, членов ОДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций и существует коллективная взаимная поддержка! Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть", - заявил Лукашенко.
Он также не мог обойти стороной тему войны в Украине. Президент Беларуси в очередной раз заявил, что развязанный россией конфликт якобы поддерживается и выгоден Западу. Также Лукашенко считает, что Украине стоит опасаться вовсе не россии.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
До 2500 гривен: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на деньги
"Дешевый расходный материал": жены вояк "ЛНР" устроили бунт, потому что войска рф бросили их мужей
"Температура горения около 2,5 тыс. градусов": оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами
Кошевой из "Квартал 95" разочаровал украинцев после поездки в Харьков: "А что же тебя так разнесло?"
«Самая опасная тенденция в Украине — попытки её расчленения. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти на Украину и "защитить её"», - утверждает Лукашенко.
Напомним, россия недооценила готовность Украины сопротивляться и умирать за свою свободу.
Как сообщала Politeka, Невзоров предложил Путину встретиться с защитником Мариуполя.
Также Politeka писала, что Арестович записал видео с сообщением о своем изгнании из Офиса президента.