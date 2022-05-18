Введение в работу ленд-лиза США ускорит поставки оружия в Украину до невиданного ранее темпа, убрав всю бюрократию. А это в свою очередь изменит обстановку в зоне боевых действий. Об этом сообщила временно поверенная по делам США Кристина Квин.

По ее словам, ленд-лиз заметно упрощает саму процедуру предоставления тяжелого вооружения другой стране, то есть Украине. Ведь используемый ранее алгоритм действий занимает много времени, которое для войны критически важно.

День ВСУ, день вооруженных сил Украины, день армии

Квин также отметила, что в Вашингтоне понимают, насколько критическая сейчас ситуация для Украины, а потому делают все, чтобы с момента подачи заявки до поставок оружия на фронт проходило как можно меньше времени.

"С ленд-лизом все будет гораздо быстрее. Ведь скорость, с которой мы уже предоставили Украине оружие, беспрецедентна по сравнению с прошлым", – заверила Квин, добавив, что процесс передачи 90 единиц гаубиц занял примерно неделю.

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Кристина Квин

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