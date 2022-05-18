Когда ленд-лиз заработает и поставки оружия в Украину ускорятся, ситуация на фронте изменится.

Введение в работу ленд-лиза США ускорит поставки оружия в Украину до невиданного ранее темпа, убрав всю бюрократию. А это в свою очередь изменит обстановку в зоне боевых действий. Об этом сообщила временно поверенная по делам США Кристина Квин.

По ее словам, ленд-лиз заметно упрощает саму процедуру предоставления тяжелого вооружения другой стране, то есть Украине. Ведь используемый ранее алгоритм действий занимает много времени, которое для войны критически важно.

Квин также отметила, что в Вашингтоне понимают, насколько критическая сейчас ситуация для Украины, а потому делают все, чтобы с момента подачи заявки до поставок оружия на фронт проходило как можно меньше времени.

"С ленд-лизом все будет гораздо быстрее. Ведь скорость, с которой мы уже предоставили Украине оружие, беспрецедентна по сравнению с прошлым", – заверила Квин, добавив, что процесс передачи 90 единиц гаубиц занял примерно неделю.

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