Президент Франции был не единственным из европейских политиков, кто предлагал Украине пойти на уступки владимиру путину.

Новые подробности раскрыл в интервью НВ советник главы Офиса президента и член делегации Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

Он отметил, что не только президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал Владимиру Зеленскому задуматься об уступках по суверенитету, чтобы «сохранить лицо» президента рф.

«В целом эти заявления не только господина Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные... Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в одном виде», - подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что подобные уступки повлекли бы за собой «Минск-3» или его альтернативный вариант, а это значило бы, что война просто отложена на позже.

«Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем в любом виде», - заверил Подоляк.

Он также удивился тому, что в Европе вообще появляются такие мысли на 83-й день войны в Украине. По мнению Подоляка, они вызваны желанием западных стран вернуться к привычной модели ведения бизнеса с россией.

В то же время, Подоляк подчеркнул, что Европе следует ставить в приоритет не уступки рф, а нужды Украины.

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