Советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, почему в Украине решили продлить военное положение, и не на 30 дней, как раньше, а на все 90. По словам эксперта, война скорее всего не закончится к осени, а продолжение военного положения каждый месяц дает ложную надежду украинцам. Об этом Арестович рассказал в интервью 24 каналу.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", – заявил Арестович.

Советник председателя ОП уверен, что с обществом во время войны необходимо вести честную коммуникацию. Он добавил, что военное положение можно отменить в любой момент. Зато его могут сохранить на отдельных участках и после победы в войне. Арестович объяснил, все потому, что после войны стартует восстановление страны, одной из главных задач этого процесса является разминирование. Он добавил, что неразорвавшихся боеприпасов очень много.

"По мировому закону, день войны - это 3 дня разминирования. Это будет еще годами продолжаться. И даже после победы будет сохраняться определенная опасность, части будут охранять государственную границу, не все военные сразу вернутся в пункты постоянной дислокации", – отметил Арестович.

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