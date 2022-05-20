Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался о статусе Украины как кандидата на вступление в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о стратегической двусмысленности по европейской перспективе Украины, которая присутствует сейчас. Дипломата возмутило поведение отдельных лидеров европейских стран. Свое мнение он написал на странице в Twitter.

"Стратегическая двусмысленность по европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна положить конец. Это только ободрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба.

Отметим, ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц считает, что заявку Украины на вступление в Евросоюз нельзя ускорить, даже несмотря на российское вторжение. Об этом Шольц заявил во время выступления в Бундестаге.

"В ЕС нет коротких путей", - сказал Шольц, добавив, что поэтому блок должен найти "быстрый и прагматичный" способ помочь Киеву. По его словам, исключение для Украины было бы несправедливым по отношению в западнобалканским странам – Черногории, Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине и Косово, — которые также претендуют на членство в ЕС.

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