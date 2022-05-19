Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий бурно отреагировал на разговоры о том, что некоторые европейские политики все еще пытаются "сохранить лицо" путина после того, что он сделал в Украине. По мнению польского политика, сегодняшняя битва за Украину может определить будущее на несколько веков.

Поэтому российского диктатора путина, развязавшего кровавою войну в Украине, нужно изолировать, а идеологию "русского мира" преодолеть и искоренить. Об этом Моравецкий заявил в ходе конференции PISM Strategic Ark, передают польские СМИ.

По его словам, все те ужасные преступление, которые сделала путинская армия в украинских городах, в частности в Буче и Мариуполе, должны всех разбудить от геополитической дремоты и заставить отказаться от старых иллюзий. Он также обратил внимание, что на международной арене наблюдаются попытки "сохранить лицо" путину.

владимир путин

"Как вообще можно говорить что-то подобное? Как можно пытаться "спасти" или "сохранить" то, что на самом деле полностью утрачено?", - возмутился Моравецкий.

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Польский премьер также отметил, что если Украина победит, то это будет прежде всего ее победа, однако, если она проиграет, то это будет поражение для всего европейского сообщества.

"Поэтому, я призываю к изоляции российского президента. Да, дипломатия требует диалога, но с террористами нельзя договариваться", - сказал политик.

Матеуш Моравецкий

Напомним, Подоляк сделал новое резкое заявление относительно переговоров с рф: "Не предлагайте нам...".

Как сообщала Politeka, "Сохранить лицо путину" Зеленского просил не только Макрон: Подоляк раскрыл детали.

Также Politeka писала, что Ленд-лиз для Украины: в США рассказали о тонкостях работы программы поставок вооружения.