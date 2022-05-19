Об этом в блоге для сайта «24 канала» рассказал директор «Института стратегических исследований и безопасности» Павел Лисянский.
По его словам, сейчас в россии началась подготовка к аннексии территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем оккупантов. На это указывает новая активность в российской Госдуме.
Российские депутаты зарегистрировали в ней законопроект о «Временных государственных администрациях», который должен наделить президента рф полномочиями организовывать «временные государственные администрации» за пределами страны.
По данным «Института стратегических исследований и безопасности», благодаря созданию «временных государственных администраций» россия сможет активнее вербовать потенциальных чиновников на оккупированных территориях, а также отправлять чиновников для активизации работы оккупационных администраций. В свою очередь, это должно создать иллюзию наличия в населенных пунктах административной базы для проведения «референдума».
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Сейчас кураторы украинского направления собирают данные о политических настроениях на оккупированных территориях юго-восточных регионов Украины, который предоставят совбезу рф для принятия решения по дальнейшей стратегии аннексии территорий.
Известно, что пока Кремль планирует провести «референдум» на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в сентябре или октябре этого года.
Напомним, оккупанты пытаются в захваченном Изюмом забрать мужчин к себе на службу.
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