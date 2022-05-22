Единственная действующая в России рота машин поддержки танков БМП-Т «Терминатор», была переброшена на Северодонецкое направление для последующего наступления на Донбасс. Об этом говорится в отчете британской разведке, представленной в Твиттер.
Согласно данным разведки, к атаке причастна Центральная группировка войск (CGF), которая является единственным формированием, выставившим эту технику. Также известно, данная группировка ранее понесла большие потери, не сумев прорваться для захвата Киева.
Напомним, рф разработала «Терминатор» после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.
А направление Северодонецка, где планируют наступать оккупанты, является одним из непосредственных тактических приоритетов россии. Тем не менее, даже при наличии максимум десяти «Терминаторов» они вряд ли окажут существенное влияние.
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