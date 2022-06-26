Количество обстрелов Украины с территории Беларуси в ближайшее время может вырасти.

Об этом рассказал «24 каналу» беларуский оппозиционный журналист Франек Вячорка. Он отметил, что, выпуская ракеты по Украине с территории Беларуси, российская армия преследует конкретную политическую цель.

25 и 26 июня российские бомбардировщики демонстративно атаковали украинские города из воздушного пространства Беларуси. По словам Вячорки, такие атаки были обусловлены не военными, а политическими интересами.

«Это совершенно нелогично, но мы думаем, что здесь есть политическая цель. Это такая демонстрация владимира путина, что он контролирует территорию Беларуси, и ему наплевать на то, что думают белорусы», - рассказал журналист.

Он отметил, что такое отношение россиян к Беларуси наглядно демонстрирует, что страна по сути находится в оккупации.

В свою очередь, беларуский оппозиционер Сергей Бульба заявил, что Александр Лукашенко может отправить воевать с Украиной 12-15 тысяч боеспособных солдат. В последние дни также регулярно поступают сообщения о наращивании российских сил на территории Беларуси.

Напомним, страны G7 приняли решение по Украине.

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