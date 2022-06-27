Литва заранее была готова к выходкам россии в связи с блокировкой транзита санкционных грузов по железной дороге в Калининградскую область. Об этом рассказал 24 каналу литовский политолог, руководитель офиса Freedom House в Литве Витис Юрконис.
По его словам, литовцы понимают все возможные угрозы, и годами акцентировали на них, обсуждая с Евросоюзом и НАТО.
"Мы к этому готовились. Мы об этом говорили годами. И с Брюсселем, и с НАТО, и с соседними государствами", - отметил Юрконис.
По словам эксперта, в Литве не исключают ни одного сценария, однако не намерены паниковать. Также там понимают, что так или иначе основная борьба происходит сейчас на территории Украины.
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"Здесь можно даже видеть и попытки отвлечь внимание, чтобы мы больше говорили о странах Балтии или были обеспокоены своей безопасностью. Это не вопрос выбора, но нужно понимать, что все равно основное внимание должно идти на войну в Украине и поддержку там", - считает политолог.
При этом он добавил, что благодарен украинцам, что они обращают внимание и на эти вопросы тоже.
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