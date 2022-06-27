У найближчі тижні армія рф вже буде більше залежати від резервних сил, але незважаючи на постійний дефіцит резервістів, російська влада неохоче сприймає ідею загальної мобілізації. Крім того, армія рф обрала новий напрямок наступу. Про це говориться у зведенні військової розвідки Британії.

За даними Британії, російські резерви складаються з декількох окремих компонентів, які рф майже вже напевно почала використовувати.

Російський бойовий резерв армії-це недавнє нововведення, яке складається з резервістів – добровольців, які працюють за сумісництвом і розгортаються як цілі підрозділи. Воно призначене для виконання завдань в тилу. Людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд всіх ветеранів, які служили в регулярній армії за останні п'ять років.

Крім того, основним оперативним фокусом рашистів залишається Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Однак інтенсивність обстрілів свідчить про зміщення уваги на інший напрямок. У британській розвідці підкреслили, що росія зараз намагається відновити швидкість на північній осі Ізюма.

У той же час, українські сили продовжують утримувати лінію в цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

Нагадаємо, що в окупантів з'явилися нові плани на Херсон, розкрито деталі.

Як повідомляла Politeka, Білорусь відправляє в рф вагони, які забиті боєприпасами.

Також Politeka писала, що ЗСУ зупинили наступ і вдарили по скупченню ворога, нові дані.