Кремль відсторонив генерала Олександра Дворнікова від командування війною в Україні. На його місце був призначений новий російський генерал. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Начальник Головного військово-політичного управління Збройних сил російської федерації генерал-полковник Геннадій Жидко замість "сирійського м'ясника" - командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою "спецоперацією" в Україні.
Також там пояснили, що Жидко сидів поруч і спілкувався з Міністром оборони росії Сергієм Шойгу під час інспекції російських сухопутних військ в Україні 26 червня.
Ймовірно, цю заміну підтверджують звіти від 21 червня про звільнення Дворнікова і місце під час візиту Шойгу 26 червня.
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Геннадій Жидко колишній командувач східним військовим округом, він був командувачем цього округу до листопада 2021 року, після чого його перевели на посаду заступника Міністра оборони росії з військово-політичної роботи. Тобто, він, по суті, такий головний замполіт, головний політрук російської армії.
Крім того в 2016 році Жидко був начальником штабу угруповання Збройних сил російської федерації в Сирії.
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