Регламент не предусматривает транзита санкционных товаров в Калининград через Литву.

Литва заявила, что прекращает транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининград через железную дорогу. Из-за этого Кремль начал угрожать Литве.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс высказался на этот счет в интервь "24 каналу".

По его словам, вопрос "блокады Калининграда" касается больше не Литвы, а всех санкций ЕС.

"Это "российская игра" – они хотят не только ослабить санкции, но и "раздуть вопрос", что внедрение санкций против россии не продумано", – ответил депутат Пятрас Ауштрявичюс.

Он отметил, что там все продумано. Регламент не предусматривает транзита санкционных товаров в Калининград через Литву. Но россия хочет, чтобы ЕС как-то нажал на Литву по вопросу так называемого "коридора в Калининград". При этом депутат заявил, что только Литва будет решать этот вопрос, а не Евросоюз.

"Литва никогда на это не согласится, как и не согласна Польша. Мы в этом не заинтересованы. Литва полностью поддерживает санкции. Мы знаем, что хочет россия и поддерживаем Украину. Потому мы не участвуем в этой игре. К тому же россия должна помнить, что наша страна закрывается 5 пунктом договора НАТО", – пояснил он.

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