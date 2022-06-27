Литва заявила, что прекращает транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининград через железную дорогу. Из-за этого Кремль начал угрожать Литве.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс высказался на этот счет в интервь "24 каналу".
По его словам, вопрос "блокады Калининграда" касается больше не Литвы, а всех санкций ЕС.
"Это "российская игра" – они хотят не только ослабить санкции, но и "раздуть вопрос", что внедрение санкций против россии не продумано", – ответил депутат Пятрас Ауштрявичюс.
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Он отметил, что там все продумано. Регламент не предусматривает транзита санкционных товаров в Калининград через Литву. Но россия хочет, чтобы ЕС как-то нажал на Литву по вопросу так называемого "коридора в Калининград". При этом депутат заявил, что только Литва будет решать этот вопрос, а не Евросоюз.
"Литва никогда на это не согласится, как и не согласна Польша. Мы в этом не заинтересованы. Литва полностью поддерживает санкции. Мы знаем, что хочет россия и поддерживаем Украину. Потому мы не участвуем в этой игре. К тому же россия должна помнить, что наша страна закрывается 5 пунктом договора НАТО", – пояснил он.
Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.
Как сообщала Politeka, рф находится в нескольких часах от экономической катастрофы.
Также Politeka писала, что обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".