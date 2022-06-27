Западные лидеры окончательно сожгли мосты с владимиром путиным и поняли, что договариваться с россией – не вариант.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он обратил внимание на то, как лидеры стран-участниц G7 на прошедшем саммите в открытую высмеяли президента рф, не стесняясь камер. Тогда премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо пошутили на тему того, что им нужно выглядеть «круче» путина, разъезжающего на лошади с голым торсом.

По мнению Арестовича, это была не просто шутка, а открытая демонстрация отношения запада к российскому диктатору.

«Принципиально изменились содержание и перспективы войны. Они отрезали себе мосты: путин – крайне самолюбивое существо. Запад в открытую его высмеял. Это значит очень много вещей. Первое – они эмоционально включились в войну. Это не сухие выверенные политические заявления, которые всегда оставляют пространство для выбора реакции. Они его просто унизили. Второе – это означает, что они спалили мосты, отката не будет. Третье – это означает, что его будут добивать. Четвертое – нам гарантирована бессрочная поддержка Украины», - рассказал Арестович.

По его мнению, все указывает на то, что Запад готов «ломать» путина.

Напомним, Зеленский может встретиться с путиным уже в ноябре.

Как сообщала Politeka, Зеленский отреагировал на возможность атаки Украины с нового направления.

Также Politeka писала, что под обстрел россиян попал жилой район Харькова.