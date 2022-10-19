Политолог Руслан Бизяев рассказал, что Франция начала готовиться к войне в Европе и уже увеличила свой оборонный бюджет на следующий год.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Новости этой недели были крайне важны для понимания геополитической ситуации в мире. Новость первая – Франция увеличивает на 3 миллиарда оборонный бюджет на следующий финансовый год. Общая сумма оборонного бюджета будет составлять около 44 миллиардов евро», - сообщает Руслан Бизяев.

Далее эксперт рассказывает, как будет распределяться эта сумма: 669 миллионов евро – на создание полутора тысячи рабочих мест в военно-промышленном комплексе, 550 миллионов евро – на обслуживание оборудования, 445 миллионов евро – на модернизацию армии, 318 миллионов евро – на удержание и противодействие, 1,2 миллиарда евро – в защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность, улучшение рекрутинга в армию.

Кроме этого, добавляет он, французская армия будет вооружаться и дальше, речь идет и об истребителях, и о беспилотниках, и о танках, и об атомной подлодке, и о корабельных комплексах для борьбы с беспилотниками, и тому подобное.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Франция должна быть готова к новой великой войне в Европе. Концепция экспедиционных войск для войн на периферии больше не применяется и больше не отвечает национальным интересам и безопасности Франции», – отмечает Руслан Бизяев.

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